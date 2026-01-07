Milano 9:32
Bankitalia, a dicembre l'indice euro-coin è lievemente aumentato

(Teleborsa) - A dicembre 2025 l'indice euro-coin è salito a 0,52 punti (da 0,48 in novembre). Lo comunica la Banca d'Italia, spiegando che le indicazioni positive sull'andamento dell'attività nei servizi hanno continuato a sostenere l'indicatore, che ha beneficiato anche dei segnali di recupero nel settore delle costruzioni.

L'euro-coin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).
