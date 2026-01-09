UniCredit ha strumenti finanziari su 2,27% di Alpha Bank. Arriverebbe al 32,1%

(Teleborsa) - UniCredit
, colosso bancario italiano, potrebbe arrivare al 32,069% di Alpha Bank
, istituto greco, grazie a strumenti finanziari sul 2,272% del capitale. È quanto emerge da un documento diffuso da Alpha Bank.
Si tratta di Total Return Swap
con diverse scadenze (per un totale di 1,984%) e Put/Call
per uno 0,288%. Fino al regolamento fisico degli strumenti finanziari in questione, UniCredit non ha alcuna influenza sull'esercizio dei diritti di voto connessi alle 52.612.834 azioni sottostanti tali strumenti finanziari.
Lo scorso 5 gennaio
UniCredit aveva fatto sapere
di aver convertito in azioni una posizione sintetica
pari a circa il 20% nella banca greca, portando la sua partecipazione azionaria fisica e i diritti di voto effettivi a circa il 29,8%.