Cherry Bank, con Apollo partnership nei Private Markets

Apollo

(Teleborsa) -, partner finanziario delle famiglie imprenditoriali italiane e delle loro aziende, attiva nel Wealth Management e nel Corporate & Investment Banking, annuncia una nuova, uno dei principali gestori globali di asset alternativi, con l’obiettivo didei propri clienti agli investimenti nel mercato dei, un segmento oggi sempre più rilevante nella costruzione di portafogli di lungo periodo.L’operazione rappresenta la prima di una serie di accordi che la Banca comunicherà nel corso del 2026, con l’obiettivo di costruire un"Attraverso questo primo accordo consolideremo la nostra offerta Wealth nei Private Markets, puntando su gestori di alto standing e comprovata esperienza. La collaborazione con un leader globale come Apollo ci consente di offrire ai nostri clienti opportunità di origination distintive e un accesso privilegiato a soluzioni di investimento internazionali, oltre a rappresentare la conferma della capacità di Cherry Bank di risultare attrattiva per controparti di primario livello", dichiara"Siamo lieti di avviare questa partnership con Cherry Bank ed essere parte del loro nuovo progetto strategico sui Private Markets. Si tratta di un passo importante che ci consente di espandere ulteriormente la distribuzione della nostra gamma di prodotti Wealth agli investitori italiani e di offrire accesso all’expertise di Apollo nel private credit", afferma