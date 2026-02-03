DiaSorin richiede alla FDA l’autorizzazione del test LIAISON NES per l’identificazione dello Streptococco A

Diasorin

(Teleborsa) -ha sottoposto alla(FDA) statunitense una richiesta di autorizzazione 510(k) e una richiesta CLIA Waiver per il test molecolare per lo Streptococco di Gruppo A (GAS) da utilizzare sul sistema diagnostico molecolare Point-of-Care (POC) LIAISON NES.La faringite streptococcica è un’infezione batterica causata dallo Streptococco di Gruppo A. Si tratta di una delle principali cause batteriche di faringite acuta, in particolare nei bambini e negli adolescenti, e rappresenta uno dei motivi più frequenti di visite ambulatoriali in ambito pediatrico, medicina generale e urgenza. Poiché i sintomi della faringite streptococcica e virale spesso si sovrappongono, un’identificazione accurata e tempestiva del GAS è fondamentale per supportare una corretta gestione del paziente durante la visita clinica. Il mercato statunitense stimato per i test GAS è di circa 150 milioni di dollari.Il test LIAISON NES Group A Strep è progettato per fornire risultati molecolari POC in circa 15 minuti, consentendo una diagnosi rapida e decisioni terapeutiche tempestive. Offrendo una risposta affidabile in un’unica visita, il test aiuta i clinici a evitare incertezze diagnostiche e favorisce un uso più appropriato degli antibiotici, senza i ritardi associati ai test di conferma in laboratorio.Rispetto ai test antigenici rapidi, che possono richiedere una conferma molecolare esterna in caso di risultato negativo, il test LIAISON NES Group A Strep mira a fornire risultati chiari e utilizzabili direttamente nel contesto di prossimità al paziente, migliorando l’efficienza operativa e l’esperienza complessiva.Unadel test è la capacità di early call, che consente al sistema di identificare e riportare i risultati positivi non appena viene rilevata la presenza del patogeno. Questa funzione supporta decisioni cliniche più rapide e un migliore flusso dei pazienti in ambienti ambulatoriali ad alta intensità."Questa submission riflette laverso la piattaforma LIAISON NES”, ha commentato. “A seguito della recente autorizzazione FDA del nostro primo test LIAISON NES Flu A/B, RSV & COVID-19, stiamo già avanzando con il test successivo per ampliare l’utilità clinica e rafforzare il ruolo del LIAISON NES come soluzione molecolare affidabile e scalabile per la diagnostica decentralizzata”.Il test LIAISON NES Group A Strep si aggiunge alla recente autorizzazione FDA del pannello LIAISON NES Flu A/B, RSV & COVID-19, annunciata il 28 dicembre, e rafforza ulteriormente il menu molecolare near-patient di Diasorin. Insieme, questi test affrontano alcune delle malattie infettive più frequenti e clinicamente rilevanti riscontrate nei contesti di cura non acuti.