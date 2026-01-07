Johnson & Johnson presenta alla FDA statunitense sistema robotico OTTAVA per chirurgia dell'addome

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -ha annunciato mercoledì di aver presentato la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per ilalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense.Sfruttando i dati dello studio IDE (Investigational Device Exemption), l'azienda ha presentato domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per diverse procedure di chirurgia generale nell'OTTAVA è progettato come un robot per la chirurgia multispecialistica dei tessuti molli, in grado di supportare un'ampia gamma di procedure, indipendentemente dall'anatomia del paziente e dalle specialità chirurgiche, compresi gli interventi più complessi che richiedono un approccio multi-quadrante. Alla fine del 2025, Johnson & Johnson ha ricevuto l'approvazione dell'IDE per avviare uno studio clinico negli Stati Uniti per OTTAVA nelle procedure di ernia inguinale, uno degli interventi chirurgici più comuni negli Stati Uniti.