Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Commerzbank
(Teleborsa) - Avanza la banca tedesca, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Commerzbank rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la banca d'affari è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,68. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,36.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
