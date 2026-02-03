Francoforte: andamento sostenuto per Commerzbank

(Teleborsa) - Avanza la banca tedesca
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Commerzbank
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, la banca d'affari
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,68. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)