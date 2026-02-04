Milano 14:38
Francoforte: calo per Commerzbank

(Teleborsa) - Ribasso per la banca tedesca, che presenta una flessione dell'1,92%.

La tendenza ad una settimana di Commerzbank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo della banca d'affari classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,88 Euro e primo supporto individuato a 34,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
