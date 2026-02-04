Francoforte: calo per Commerzbank

(Teleborsa) - Ribasso per la banca tedesca
, che presenta una flessione dell'1,92%.
La tendenza ad una settimana di Commerzbank
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo della banca d'affari
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,88 Euro e primo supporto individuato a 34,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)