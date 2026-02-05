Milano 11:31
Francoforte: andamento sostenuto per Hochtief

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big tedesca delle costruzioni, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,62%, rispetto a -0,36% del Germany MDAX).


Lo scenario tecnico del colosso delle costruzioni mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 348,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 359,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 342,9.

