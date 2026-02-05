Francoforte: andamento sostenuto per Hochtief

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big tedesca delle costruzioni
, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hochtief
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,62%, rispetto a -0,36% del Germany MDAX
).
Lo scenario tecnico del colosso delle costruzioni
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 348,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 359,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 342,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)