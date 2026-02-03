gAIn360, EnVent avvia copertura con Outperform: break-even EBITDA nel 2027

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha avviato la copertura
su gAIn360
, società quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale e specializzata in soluzioni AI driven per il wealth management, con una raccomandazione
"Outperform
" e target price
di 2,52 euro
per azione (+58% sul prezzo di offerta IPO
di 1,60 euro e con un potenziale rialzo del 52% sul prezzo attuale delle azioni).
Viene ricordato che gAIn360 è una fintech italiana fondata nel 2024, che ha sviluppato una piattaforma SaaS proprietaria per il settore della gestione patrimoniale. La piattaforma combina analisi predittive basate sull'intelligenza artificiale, integrazione con Salesforce CRM e strumenti di automazione per supportare i consulenti nell'offerta di esperienze di investimento personalizzate e basate sui dati durante l'intero ciclo di vita del cliente. La società si rivolge principalmente a family office e gestori patrimoniali
.
L'approccio di valutazione di EnVent tiene conto del profilo iniziale dell'azienda, dove i principali driver di valore includono la domanda di consulenza personalizzata e la scalabilità del modello di business, mentre i rischi di esecuzione, le tempistiche di vendita e il fabbisogno di capitale rappresentano sfide chiave
.
Si prevede che la piattaforma sarà inizialmente lanciata in mercati ad alto valore
, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Svizzera, Lussemburgo e Italia. Dal 2027, la società prevede di entrare nei mercati di India, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, subordinatamente allo sviluppo tecnologico e del marchio.
Le proiezioni di vendita per il periodo 2025-2028 di EnVent si basano su una combinazione di acquisizioni di nuovi clienti ogni anno, un aumento graduale del numero di licenze per cliente, trainato in parte dall'ingresso nel mercato statunitense, dove i family office tendono ad avere strutture organizzative più ampie e un progressivo aumento del fatturato medio per licenza. Il tasso di abbandono medio
annuo si aggira intorno al 10-20%, riflettendo il turnover dei clienti previsto nel periodo. Si prevede che il fatturato
crescerà da 0,1 milioni di euro nel 2025 a oltre 13 milioni di euro nel 2028.
Si prevede che gAIn360 raggiungerà il break-even di EBITDA nell'anno fiscale 2027
, con un margine sulle vendite di circa l'11%, supportato dall'accelerazione dell'onboarding dei clienti e dalla leva operativa. La generazione di cassa dovrebbe iniziare a partire dall'anno fiscale 2028.(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)