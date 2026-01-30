Expert.ai, i 32 dipendenti attivi nel “Progetto Villanova” passano alla partecipata Villanova.ai

Expert.ai

(Teleborsa) -ha resa nota la, società partecipata al 40% da Expert.ai, costituito da 32 dipendenti attivi nel “Progetto Villanova”.Il corrispettivo per la cessione del ramo d’azienda è pari a 0,1 milioni di euro, derivante da un Enterprise Value di 1,1 milioni al netto dei debiti per 1,0 milioni.L’operazione rientra in una più ampiache vede l’allocazione dei dipendenti di Expert.ai coinvolti nel Progetto e dei relativi costi direttamente su Villanova.Contestualmente,volto a garantire la fornitura dei servizi di intelligenza artificiale generativa sviluppati nell’ambito del Progetto Villanova.