Leonardo e Adani Defence: partnership strategica per gli elicotteri in India

(Teleborsa) -hanno annunciato oggi la firma di un(MoU) volto a sviluppare e sostenere un ecosistema produttivo nelin. La collaborazione nasce per rispondere alla crescente domanda del mercato militare nazionale e per posizionare il Paese come futuro hub produttivo globale, in linea con i principi di autosufficienza nazionale (Aatmanirbhar Bharat).L'iniziativa si focalizzerà inizialmente sulla fornitura didi Leonardo, quali l'AW169M e l'AW109 TrekkerM, per soddisfare i requisiti delle. La partnership assicurerà una progressivadelle, includendo solide capacità di manutenzione, riparazione e revisione (MRO), oltre a servizi completi di addestramento per i piloti."Questa alleanza con Leonardo rappresenta un passo significativo nella costruzione di un ecosistema di produzione di elicotteri resiliente e orientato al futuro in India. Combinando competenze di rilevanza globale con le nostre crescenti capacità industriali, costruiremo valore di lungo periodo, genereremo occupazione altamente qualificata e contribuiremo in modo concreto alla visione dell’India di diventare un polo globale nella produzione aerospaziale, in linea con l’impegno verso un’Aatmanirbhar Bharat", ha dichiarato, Direttore di Adani Defence & Aerospace.Ashish Rajvanshi, CEO di Adani Defence & Aerospace, ha aggiunto: "Con un fabbisogno previsto di oltre 1.000 elicotteri da parte delle forze armate indiane nel prossimo decennio, questa partnership realizza la nostra visione per il raggiungimento di capacità di produzione autonoma. Questa collaborazione consentirà una progressiva localizzazione, rafforzerà la catena di fornitura e posizionerà l’India come una base manifatturiera di respiro mondiale"."Siamo estremamente lieti di unire le forze con Adani per contribuire alla visione dell’India per un rafforzamento progressivo della propria industria di aeromobili ad ala rotante, consentendo così al Paese di accedere alle tecnologie avanzate e alle capacità operative che merita. Guardiamo con grande interesse ai prossimi sviluppi di questo percorso, facendo leva sulle nostre competenze complementari per offrire le soluzioni migliori", ha commentato, Managing Director di Leonardo Helicopters.