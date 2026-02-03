In leggero rialzo i mercati europei, a Piazza Affari guida Unicredit

(Teleborsa) - Lieve aumento
per il FTSE MIB
, al pari delle principali Borse Europee.
A Piazza Affari seduta positiva per il settore bancario con Unicredit prima della classe. Per il comparto viaggiano sotto la parità solo Mediobanca
e Banca Mediolanum
(nonostante i risultati record del 2025
appena pubblicati).
Seduta ancora positiva per Recordati
(con Kepler Cheuvreaux che ha alzato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione) e Poste Italiane
(Berenberg che ha incrementato a 26,4 euro per azione il target price).
Gli investitori restano comunque in attesa della riunione di giovedì della Banca Centrale Europea
, la prima del 2026, e soprattutto delle parole della presidente Christine Lagarde
dopo il meeting.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,179. Deciso balzo in alto dell'oro
(+5,53%), che raggiunge 4.918,8 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 62,14 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%. Tra i mercati del Vecchio Continente
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,32%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.
Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,91%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 49.218 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,35%); come pure, in discesa il FTSE Italia Star
(-0,78%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Unicredit
(+2,41%), BPER Banca
(+1,59%), Recordati
(+1,58%) e Fineco
(+1,54%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon
, che continua la seduta con -4,19%.
Si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli
, che soffre un calo del 2,14%.
Vendite su STMicroelectronics
, che registra un ribasso dell'1,66%.
Tentenna Saipem
, che cede l'1,14%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technoprobe
(+2,19%), Danieli
(+2,07%), D'Amico
(+2,00%) e LU-VE Group
(+1,98%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Intercos
, che ottiene -2,77%.
Seduta negativa per Reply
, che mostra una perdita del 2,67%.
Sotto pressione MFE B
, che accusa un calo del 2,36%.
Scivola BFF Bank
, con un netto svantaggio del 2,31%.