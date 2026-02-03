Milano 11:51
46.409 +0,88%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:51
10.321 -0,20%
Francoforte 11:51
24.857 +0,24%

In leggero rialzo i mercati europei, a Piazza Affari guida Unicredit

(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee.

A Piazza Affari seduta positiva per il settore bancario con Unicredit prima della classe. Per il comparto viaggiano sotto la parità solo Mediobanca e Banca Mediolanum (nonostante i risultati record del 2025 appena pubblicati).

Seduta ancora positiva per Recordati (con Kepler Cheuvreaux che ha alzato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione) e Poste Italiane (Berenberg che ha incrementato a 26,4 euro per azione il target price).

Gli investitori restano comunque in attesa della riunione di giovedì della Banca Centrale Europea, la prima del 2026, e soprattutto delle parole della presidente Christine Lagarde dopo il meeting.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,179. Deciso balzo in alto dell'oro (+5,53%), che raggiunge 4.918,8 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 62,14 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.

Tra i mercati del Vecchio Continente performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,32%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,91%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 49.218 punti.

Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,35%); come pure, in discesa il FTSE Italia Star (-0,78%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unicredit (+2,41%), BPER Banca (+1,59%), Recordati (+1,58%) e Fineco (+1,54%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -4,19%.

Si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli, che soffre un calo del 2,14%.

Vendite su STMicroelectronics, che registra un ribasso dell'1,66%.

Tentenna Saipem, che cede l'1,14%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technoprobe (+2,19%), Danieli (+2,07%), D'Amico (+2,00%) e LU-VE Group (+1,98%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Intercos, che ottiene -2,77%.

Seduta negativa per Reply, che mostra una perdita del 2,67%.

Sotto pressione MFE B, che accusa un calo del 2,36%.

Scivola BFF Bank, con un netto svantaggio del 2,31%.
