Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:41
25.783 +1,08%
Dow Jones 19:41
49.526 +0,53%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Dolomiti Energia, trasferite azioni proprie a Carlo Tassara per lo 0,134% del capitale

Economia, Energia
Dolomiti Energia, trasferite azioni proprie a Carlo Tassara per lo 0,134% del capitale
(Teleborsa) - Dolomiti Energia Holding, nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione societaria, ha sottoscritto con Carlo Tassara (holding bresciana) un contratto di permuta avente ad oggetto l'acquisizione dell'intera partecipazione di minoranza detenuta da quest'ultima in Dolomiti Energia Trading S.p.A., pari all'1,28% del capitale sociale, corrispondente a 31.600 azioni.

Il corrispettivo dell'operazione è rappresentato dal trasferimento a favore di Carlo Tassara di 550.000 azioni proprie di Dolomiti Energia Holding, rappresentative dello 0,134% del capitale sociale della Società.
Condividi
```