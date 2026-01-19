Milano 14:02
Micron acquisirà uno stabilimento di produzione di chip a Taiwan per 1,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Micron Technology ha firmato una lettera di intenti (LOI) esclusiva per l'acquisizione del sito di fabbricazione P5 di Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) a Tongluo, nella contea di Miaoli, Taiwan, per un corrispettivo totale in contanti di 1,8 miliardi di dollari. Lo ha fatto sapere l'azienda statunitense con una nota diffusa nel fine settimana.

Al termine della transazione, che si dovrebbe concludere entro il secondo trimestre del 2026, Micron assumerà la proprietà e il controllo del sito P5 per attrezzare e incrementare gradualmente la produzione di DRAM.

Micron stima che l'acquisizione contribuirà a una significativa produzione di wafer DRAM a partire dalla seconda metà del 2027.

La LOI mira inoltre a stabilire una relazione di lungo termine tra Micron e PSMC per l'elaborazione post-assemblaggio dei wafer di Micron e a supportare PSMC nel suo portafoglio DRAM legacy.


