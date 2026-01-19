Micron acquisirà uno stabilimento di produzione di chip a Taiwan per 1,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Micron Technology
ha firmato una lettera di intenti (LOI) esclusiva per l'acquisizione
del sito di fabbricazione P5 di Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation
(PSMC) a Tongluo, nella contea di Miaoli, Taiwan
, per un corrispettivo totale in contanti di 1,8 miliardi di dollari
. Lo ha fatto sapere l'azienda statunitense con una nota diffusa nel fine settimana.
Al termine della transazione, che si dovrebbe concludere entro il secondo trimestre del 2026
, Micron assumerà la proprietà e il controllo del sito P5 per attrezzare e incrementare gradualmente la produzione di DRAM.
Micron stima che l'acquisizione contribuirà a una significativa produzione di wafer DRAM a partire dalla seconda metà del 2027.
La LOI mira inoltre a stabilire una relazione di lungo termine tra Micron e PSMC
per l'elaborazione post-assemblaggio
dei wafer di Micron e a supportare PSMC nel suo portafoglio DRAM legacy
.