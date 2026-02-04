Analisi Tecnica: EUR/YEN del 3/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio
Allunga timidamente il passo il cambio Euro / Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,45%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 184,489. Rischio di eventuale correzione fino al target 183,672. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 185,305.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)