Bob's Discount Furniture punta a valutazione di 2,48 miliardi di dollari nell'IPO sul NYSE

(Teleborsa) -ha lanciato la sua offerta pubblica iniziale () a Wall Street. La società intende offrire al pubblico 19.450.000 azioni ordinarie. Il prezzo di offerta è attualmente previsto tra 17,00 e 19,00 dollari per azione. Al massimo della forchetta, lasarebbe di 369,6 milioni di dollari e ladi 2,48 miliardi di dollari.I sottoscrittori avranno un'di 30 giorni per acquistare fino a un massimo di ulteriori 2.917.500 azioni ordinarie da un azionista esistente.Bob's Discount Furniture ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie sul(NYSE) con il simbolo "BOBS". J.P. Morgan e Morgan Stanley agiscono in qualità di joint-lead book-running manager.Bob's Discount Furniture, fondato nel 1991, è un rivenditore omnicanale nazionale in forte crescita di arredamento per la casa di qualità, cone oltre 5.800 dipendenti nel paese.