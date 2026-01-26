Bob's Discount Furniture punta a valutazione di 2,48 miliardi di dollari nell'IPO sul NYSE

(Teleborsa) - Bob's Discount Furniture
ha lanciato la sua offerta pubblica iniziale (IPO
) a Wall Street. La società intende offrire al pubblico 19.450.000 azioni ordinarie. Il prezzo di offerta è attualmente previsto tra 17,00 e 19,00 dollari per azione. Al massimo della forchetta, la raccolta
sarebbe di 369,6 milioni di dollari e la capitalizzaziomne
di 2,48 miliardi di dollari.
I sottoscrittori avranno un'opzione
di 30 giorni per acquistare fino a un massimo di ulteriori 2.917.500 azioni ordinarie da un azionista esistente.
Bob's Discount Furniture ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie sul New York Stock Exchange
(NYSE) con il simbolo "BOBS". J.P. Morgan e Morgan Stanley agiscono in qualità di joint-lead book-running manager.
Bob's Discount Furniture, fondato nel 1991, è un rivenditore omnicanale nazionale in forte crescita di arredamento per la casa di qualità, con oltre 200 showroom negli Stati Uniti
e oltre 5.800 dipendenti nel paese.