Dotstay, l'AD Alessandro Adamo rinuncia alle azioni a voto plurimo: saranno convertite in ordinarie

(Teleborsa) - Dotstay, società quotata su EGM PRO e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha ricevuto la comunicazione con cui l'azionista e amministratore delegato Alessandro Adamo ha rinunciato alle azioni a voto plurimo dallo stesso detenute, richiedendone la conseguente conversione in azioni ordinarie; 548.657 azioni a voto plurimo saranno convertite in un pari numero di azioni ordinarie, con efficacia nei confronti della società alla fine del mese di gennaio 2026.
