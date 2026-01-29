Dotstay, l'AD Alessandro Adamo rinuncia alle azioni a voto plurimo: saranno convertite in ordinarie

Dotstay

(Teleborsa) -, società quotata su EGM PRO e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha ricevuto la comunicazione con cui l'azionista e amministratore delegatodallo stesso detenute, richiedendone la conseguente; 548.657 azioni a voto plurimo saranno convertite in un pari numero di azioni ordinarie, con efficacia nei confronti della società alla fine del mese di gennaio 2026.