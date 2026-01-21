Ecogest accelera nel Nord America e porta portafoglio complessivo a 80 milioni di euro

(Teleborsa) -, azienda italiana attiva nel settore della manutenzione del verde stradale e autostradale e nei servizi ambientali,e consolida un portafoglio complessivo di circa 78-80 milioni di euro tra Italia e Nord America, segnando un passaggio chiave nella propria traiettoria di crescita internazionale."La dimensione del mercato nordamericano impone un cambio di scala e di mentalità - commentadi Ecogest - Abbiamo costruito una piattaforma locale con persone, mezzi e strutture in grado di competere in un mercato da oltre 22 miliardi di dollari l'anno. È su questa base che stiamo tracciando il percorso di crescita del gruppo verso il 2030".Nel 2025 il gruppo ha raggiunto un portafoglio complessivo tra Italia e Nord America pari a circa 78–80 milioni di euro, sostenuto da un, con un tasso di crescita medio intorno al 7% annuo.Il perno dello sviluppo internazionale è rappresentato dalla piattaforma nordamericana coordinata da Ecogest Holding, con sede ad Ayr, in Ontario, che governa l'intero. Nel solo Nord America, Ecogest può contare nel 2025 su: 26,2 milioni di dollari di contratti pluriennali già acquisiti; 23,7 milioni di dollari di pipeline commerciale in fase avanzata.Le attività sono oggi concentrate in Ontario, lungo sette sezioni autostradali per circa 700 chilometri di rete. Tra il 2026 e il 2027 sono previste, mentre negli Stati Uniti il gruppo, aree caratterizzate da reti infrastrutturali estese e da una domanda strutturale di manutenzione specializzata. A supporto della crescita, Ecogest dispone già di una struttura dimensionata per scalare: 63 addetti, un management internazionale e una flotta operativa di 41 unità.