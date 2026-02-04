Eventi e scadenze del 4 febbraio 2026

Mercoledì 04/02/2026

(Teleborsa) -- Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.. Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva- Lisa D. Cook, membro del Board of Governors della Federal Reserve, terrà un discorso intitolato "Monetary Policy and the Economic Outlook" all'Economic Club of Miami. L'evento si svolgerà a Miami, nel Design District, e affronterà temi di politica monetaria e prospettive economiche, in linea con annunci recenti del club- Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming- Sala Calipari - Polo Ballarin, Roma - Evento dedicato a un confronto sui principi che guidano l'azione dell'INPS: responsabilità sociale, integrità, equità, centralità della persona e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Gabriele Fava (Presidente INPS), Valeria Vittimberga (Direttore generale INPS), Roberto Ghiselli (Presidente CIV INPS), Giuseppe Busia (Presidente ANAC), il ministro Marina Calderone, il Sottosegretario di Stato Alessio Butti e Antonio BBuonfiglio (Direttore generale ENASARCO)- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte08:45 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, in merito all'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge, in videoconferenza, l'audizione del capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabio Ciciliano09:30 -- Camera dei Deputati - L'evento "Innovazione, Capitale e Fiducia: l'Europa nel mercato degli Asset Digitali" promosso da Future Blend-Hub della Finanza Futura, riunisce istituzioni, sistema bancario, fintech e mondo accademico per un confronto su stablecoin, Euro Digitale, tokenizzazione e finanza programmabile e sul futuro delle infrastrutture finanziarie europee09:30 -- Nella seduta di mercoledì, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, svolge un'informativa sull'ipotizzata presenza in Italia degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti d'America durante le Olimpiadi Milano-Cortina10:00 -- Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, Roma - Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, e del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, il Procuratore Generale della Corte dei conti, Pio Silvestri aprirà e modererà i lavori. Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Marco Lipari e del Presidente di Sezione della Corte dei conti Bruno Tridico11:00 -- Montecitorio - Presentazione del Rapporto 2025 di italiadecide "La cultura e i territori. Valori, modelli e strumenti per lo sviluppo delle aree interne". Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Introduce Anna Finocchiaro, Presidente italiadecide. Presenta il Rapporto Daniela Viglione, direttrice scientifica italiadecide. Lectio Magistralis di Renato Brunetta, Presidente CNEL11:00 -- Nella seduta di mercoledì, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci svolge un'informativa in ordine agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli15:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Governo della Repubblica Ceca, Andrej Babiš- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Assemblea: Assemblea straordinaria per le deliberazioni relative a modifiche statutarie- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati del Gruppo BPER relativi all’esercizio 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione del Piano Industriale 2025-2030 alla comunità finanziaria- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo