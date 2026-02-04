Milano 9:57
Francoforte: in calo ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di acciaio, che passa di mano con un calo del 2,58%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11,91 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 11,3. L'equilibrata forza rialzista della società tedesca specializzata nell'acciaio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12,52.

