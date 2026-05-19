Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di acciaio , che avanza bene dell'1,91%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ThyssenKrupp rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'andamento di breve periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 10,85 Euro e supporto a 10,36. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 11,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```