Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che ThyssenKrupp mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,8%, rispetto a +4,07% del MDAX).
Le implicazioni di breve periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 11,22 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 11,04. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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