Lane (Webuild), contratto da 389 milioni di dollari per Interstate 64 in Virginia

Webuild

(Teleborsa) -, controllata statunitense del Gruppo, si è aggiudicata il(circa 336 milioni in euro, 100% Lane) per la progettazione e realizzazione dei lavori di, Virginia, negli USA. Commissionata dal Virginia Department of Transportation (VDOT), l'opera è strategica per la mobilità in una delle aree più dinamiche della costa orientale degli Stati Uniti.Con questo nuovo contratto,, dove è impegnata in progetti chiave per la mobilità sostenibile e il potenziamento della resilienza delle infrastrutture. Di questi giorni è anche l'annuncio dell'avvio di 643 milioni di dollari (547 milioni di euro) complessivi di lavori per la realizzazione del progetto Westshore Interchange, la più grande iniziativa infrastrutturale del Florida Department of Transportation (FDOT) nell'area di Tampa Bay, Florida, che Lane realizzerà con un partner locale. Questi contratti rafforzano ulteriormente il ruolo del Gruppo Webuild nella realizzazione di infrastrutture complesse in Nord America, il suo terzo mercato estero per fatturato.Il nuovo contratto riguarda circa 11 chilometri del corridoio I-64 Hampton Roads Express Lanes (HREL) e prevede la trasformazione delle tre corsie esistenti in una corsia express, riservata ai veicoli ad alta occupazione, e in tre corsie GP (General Purpose) per ciascun senso di marcia, oltre all'ampliamento e/o alla riqualificazione di diciannove ponti già presenti lungo il tracciato. Il progetto è concepito per migliorare la sicurezza, ridurre i tempi di percorrenza e garantire un flusso di traffico più scorrevole. I, integreranno soluzioni progettuali innovative per minimizzare l'impatto sul traffico durante la costruzione e ridurre le esigenze di manutenzione nel lungo periodo.