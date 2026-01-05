Banca MPS, tra un mese il voto per le nuove regole per il Cda

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il Cda diha convocato per ilprossimo l’per deliberare talune"Un allineamento" dello statuto che tenga in considerazione il “di gruppo” e la “” del Monte dei Paschi “nelbancario” dopo la conquista di. Motiva così il Consiglio della banca senese le esigenze di revisione dello statuto nella relazione predisposta in vista dell’assemblea.Tra le modifiche spiccano l’adozione della, l’abbattimento al 5% delle, l’innalzamento deie la rimozione deiper gli amministratori.Secondo MPS, l’introduzione della lista del cda garantisce “maggioredel meccanismo di elezione” del Consiglio e tiene conto “delle variazioni alla”, con “il venir meno del controllo” del Tesoro.Il riparto dei posti in Cda avverrà con ilma alla lista giunta prima verrà riservatadegli amministratori” mentre alle minoranze verranno garantiti “consiglieri”, così da tutelare sia “l’esigenza della” che la “delle minoranze”.L’del 25% e ilsono motivate con l’esigenza di poter, grazie alla “rafforzata situazione finanziaria e patrimoniale” e al “miglioramento della profittabilità” di MPS.Per il Consiglio ci sono “i presupposti per una” e “unaper gli azionisti”, in merito alla quale la banca si è già impegnata a undell’utile netto.Tra le modifiche sottoposte al voto del 4 febbraio anche la possibilità per l’assemblea didal rapporto di uno a uno a quello di due a uno con la parte fissa, così da “manteneresul mercato” per attrarre ilAnche la proposta diallinea Mps agli “altri primari istituti” italiani focalizzando la scelta dei candidati “sulle loro esperienze, competenze e professionalità”.