Omnia Technologies, S&P declassa outlook a negativo per ritardo nel deleveraging

(Teleborsa) -hasu, produttore italiano di macchine per l'imbottigliamento e la lavorazione delle bevande, confermando il rating "B".Nonostante l'aumento della redditività e l'espansione del fatturato, S&P prevede cherispetto alle precedenti aspettative, poiché prevede che la leva finanziaria rimarrà superiore a 7,0x a fine 2025, per poi convergere verso 6,0x solo nel 2026. Questa revisione riflette gli aggiustamenti al ribasso delle proiezioni di fatturato e i costi una tantum superiori alle attese.L'agenzia di rating stima inoltre che ilsia statodi quasi 30 milioni di euro nel 2025, in gran parte a causa di elevati investimenti (capex) reported per circa 60 milioni di euro, con un rapporto stimato tra investimenti e ricavi superiore all'8% per il 2025.Allo stesso tempo, prevede che l', considerando che la società ha registrato un investimento una tantum nella sua nuova sede centrale italiana nel 2025, ora completata, e che, insieme alle iniziative del management per ottimizzare il capitale circolante, ciò dovrebbe supportare il FOCF di Omnia a tornare positivo a partire dal 2026. Inoltre, prevede che l'espansione dei volumi e la riduzione dei costi una tantum associati allo sviluppo delle sinergie faciliteranno un'ulteriore riduzione della leva finanziaria verso un livello di 6,0x.L'outlook negativo indica un margine di manovra ridotto per il rating e lain caso di una riduzione dell'indebitamento più lenta del previsto o di un flusso di cassa libero debole e prolungato.