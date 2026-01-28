Sicurezza energetica: vecchie e nuove dipendenze rendono l'UE vulnerabile

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -sono tre aspetti chiave della transizione energetica e devono essere bilanciati per centrare il target di decarbonizzazione. L’aspetto dellanegli anni a venire, a causa delladai fornitori di combustibili fossili e materie prime critiche impiegate nelle tecnologie di transizione.ad esempio èdai suoi principali fornitori globali, a causa dellaE' quanto emerge dalrealizzato da SRM, centro studi collegato al gruppo, e dal, con la collaborazione della. Il rapporto è incentrato proprio sul tema dellasicurezza dell'approvvigionamento energetico nel quadro della transizione energetica euro-mediterranea. Vengono analizzati il ruolo crescente dell'elettrificazione e l'importanza di tutte le materie prime necessarie per la produzione delle nuove tecnologie energetiche; un ulteriore focus è dedicato al ruolo che l'energia nucleare potrebbe fornire al futuro mix energetico mediterraneoresta fortementecon una percentuale del. La Cina è al 24% mentre gli USA sono autosufficienti. Su questo elemento si gioca la competizione globale.europea ma in lieve miglioramento: scende di un punto dal 75%. La Francia grazie al nucleare ha una dipendenza inferiore alla media europea (40,1%) mentre la Germania ha un posizionamento, come l’Italia, superiore alla media e in crescita al 66,8%.Per dare una misura della, basti pensare che, nel 2023,(Norvegia, USA e Algeria) hanno contribuito alnaturale in UEdi loro (Norvegia e USA) algreggio. Fra i paesi dell’area Mediterranea, laha contribuito aldelle importazioni di. Tutto questo rendeed esposta alle oscillazioni di prezzo.La transizione verso la decarbonizzazione richiede anche unaper lo sfruttamento delle(ER) e, in particolare, di solare fotovoltaico ed eolico, ma l’incremento della capacità installatadella domanda dinecessarie alla loro costruzione, stimato in sei volte quella del 2022. E anche su questo frontetecnologica dai rispettivi principali fornitori. Per questo motivo ildel 2024 ha tracciato delle linee guida per mitigare gli effetti della dipendenza dei Paesi europei dalleimportazioni di materie prime critiche, fissando dei target (non vincolanti) in termini di estrazione (10%), processamento (40%) e riciclo (25%) e stabilendo che le importazioni di uno specifico materiale da singolo fornitore non debbano superare il 65% dell’import complessivo.Nel rapporto vengono calcolate laal 2030 e 2040 nel Bacino Mediterraneo ed emerge che la capacità elettrica complessiva installata potrebbe crescere da 896 GW a 1,137 GW nel 2030 e laelettrica potrebbe aumentareDalla fine degli anni 90, sono state varatee lo sviluppo energetico nel Mediterraneo, ma la loro efficacia è stata storicamente limitata dall’assenza di un approccio comune. A ottobre 2025, la Commissione Europea ha pubblicato il, che si inserisce nel quadro più ampio dei Progetti di Interesse Comune (PCIs) della UE, con l’obiettivo di incentivare e promuovere la cooperazione e la condivisione di risorse tra i paesi del Bacino. Il Patto includequali gli elettrodotti ELMED tra Italia e Tunisia, GREGY tra Egitto e Grecia e Great Sea Interconnector tra Grecia, Cipro e Israele.Il Mediterraneo è un nodo strategico per il transito e l’approvvigionamento energetico , ma è caratterizzato da unae una. Il Mediterraneo rappresenta un crocevia strategico per il transito di commodity energetiche, grazie alla presenza degli stretti di Gibilterra e delBosforo, e dal Canale di Suez.Il 95% delle riserve di greggio e l'87% di quelle di gas naturale dell’intero Mediterraneo si trovano nella Sponda Sud. Fra i primi esportatori di greggio si annoverano Algeria e Libia, mentre mostrano unadalle importazioni Paesi come(81%),(75%) e(71%). L’importanza – in chiave economica – dei paesi delle sponde Nord ed Est per gli esportatori della sponda Sud ha storicamente dato vita ad un: energetica per le prime due, economico-finanziaria per la seconda. Parallelamente all’incremento previsto per la capacità generazione elettrica da fonte rinnovabile, la corrispondentnel Bacino Mediterraneo al 2030Il settore– nonostante abbia coperto una quota rilevante della generazione elettrica, soprattutto in UE –del combustibile (il minerale di), dominata da pochi paesi e operatori. La catena di approvvigionamento del combustibile nucleare presenta. Infatti, non solo le riserve naturali di minerale di uranio sono estremamente concentrate (l’84% del totale è distribuito in otto paesi), ma il 92% dellatramite le rispettive compagnie estrattive. Il principaleè però rappresentato daicon la compagnia di stato russa TVEL che ne detiene il 40% della capacità industriale. Nel 2030,necessaria a coprire la domanda delle centrali del Bacino Mediterraneo è stimabile in 10 MtU e pari aldella domanda globale.Anche lesono, aumentando i rischi di sicurezza degliapprovvigionamenti per i paesi del Bacino. La forte dipendenza dalle importazionie a un peggioramento della bilancia commerciale.Il problema è che ladel sistema energetico implicherà un(Critical Raw Materials, CRMs. Minerali come litio, nichel, cobalto, grafite, rame e terre rare sono essenziali per veicoli elettrici, batterie, reti elettriche e tecnologie strategiche coinvolte nella transizione energetica. L’International Energy Agency e l'UNCTAD sottolineano che laper la transizione energetica, con una crescita particolarmente rapida prevista nel periodo 2025-2035.Ciò darà vita ain termini di, poiché sia le loro riserve naturali quanto le rispettive capacità di estrazione e processamento sono concentrate in pochi paesi extra-Mediterraneo, come lache è il primo produttore di gran parte di essi: terre rare (71%), tungsteno (76%), grafite (67%), magnesio (64%) e vanadio (68%). La Repubblica Democratica del Congo controlla il 70% della produzione mondiale di cobalto, mentre il Brasile il 93% di quella di niobio.Questa concentrazionedi approvvigionamento, con potenzialienergetica.Ildelle catene commerciali globali di materie prime critiche. I flussi di queste materie primemovimentati via mare mostrano una. Il commercio marittimo mondiale delle minor bulks (che includono metalli strategici) è cresciuto del 29% tra il 2012 e il 2025. Una crescita trainata proprio dai(che includono i minerali critici) che hanno registrato l’aumento più consistente (tra il 2017 ed il 2025).Ilè diventato un. I paesi importatori stanno attivando iniziative legislative,e accordi di cooperazione bilaterale, volte a ridurre l'eccessiva dipendenza da fornitori altamente concentrati. Iricchi di risorse, spesso in via di sviluppo, sono diventatiin un nuovo scenario geopolitico ed economico. Il controllo dei minerali critici equivale al controllo della base della transizione tecnologica.Perfutura alcune possibili strade da seguire prevedono: ladi approvvigionamento, iled ile dellaconnettività logistica (costi elevati, capacità portuale limitata e scarsa connettività intermodale ostacolano la trasformazione industriale locale). Senza investimenti logistici, molti paesi restano bloccati nell’esportazione di materie prime grezze