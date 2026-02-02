Trump lancerà riserva strategica di minerali critici da 12 miliardi di dollari per contrastare dipendenza da Cina

(Teleborsa) - Il presidente Usa Donald Trump
è pronto a lanciare una riserva strategica di minerali critici
con un capitale iniziale di 12 miliardi di dollari
, nel tentativo di proteggere i produttori dagli shock dell'offerta e ridurre la loro dipendenza dalle terre rare e da altri metalli cinesi. Lo ha riferito Bloomberg, che tra i primi ha dato la notizia citando alti funzionari a conoscenza del piano.
L'iniziativa, denominata Project Vault, è destinata a combinare 1,67 miliardi di capitale privato
con un prestito di 10 miliardi dalla US Export-Import Bank
per l'approvvigionamento e lo stoccaggio dei minerali per case automobilistiche, aziende tecnologiche e altri produttori.
L'iniziativa si concentrerà su minerali, come gallio e cobalto, utilizzati in prodotti come iPhone, batterie e motori a reazione. Si prevede che la riserva includa sia terre rare che minerali essenziali, nonché altri elementi di importanza strategica soggetti a prezzi volatili.
Rappresenta un impegno importante per accumulare minerali considerati essenziali per l'economia industriale
, inclusi i settori automobilistico, aerospaziale ed energetico
, e sottolinea l'impegno di Trump nell'affrancare le catene di approvvigionamento statunitensi dalla Cina.
Al progetto hanno finora partecipato più di una dozzina di aziende
, tra cui General Motors
, Stellantis
, Boeing
e Google di Alphabet
. Tre società di trading di materie prime
– Hartree Partners, Traxys North America e Mercuria Energy Group – hanno firmato per gestire gli acquisti delle materie prime necessarie per riempire la riserva.
Un elemento chiave nella progettazione dell'iniziativa è che i produttori che si impegnano ad acquistare una quantità specifica
di materiali a un prezzo stabilito si impegnino anche a riacquistare
la stessa quantità allo stesso costo in futuro. L'amministrazione ritiene che ciò agisca come un meccanismo di stabilizzazione, contribuendo a ridurre la volatilità.