Trump lancerà riserva strategica di minerali critici da 12 miliardi di dollari per contrastare dipendenza da Cina

(Teleborsa) - Il presidente Usaè pronto a lanciare unacon un, nel tentativo di proteggere i produttori dagli shock dell'offerta e ridurre la loro dipendenza dalle terre rare e da altri metalli cinesi. Lo ha riferito Bloomberg, che tra i primi ha dato la notizia citando alti funzionari a conoscenza del piano.L'iniziativa, denominata Project Vault, è destinata a combinarecon unper l'approvvigionamento e lo stoccaggio dei minerali per case automobilistiche, aziende tecnologiche e altri produttori.L'iniziativa si concentrerà su minerali, come gallio e cobalto, utilizzati in prodotti come iPhone, batterie e motori a reazione. Si prevede che la riserva includa sia terre rare che minerali essenziali, nonché altri elementi di importanza strategica soggetti a prezzi volatili.Rappresenta un impegno importante per accumulare minerali considerati, inclusi i settori, e sottolinea l'impegno di Trump nell'affrancare le catene di approvvigionamento statunitensi dalla Cina.Al progetto hanno finora, tra cuie Google di. Tre– Hartree Partners, Traxys North America e Mercuria Energy Group – hanno firmato per gestire gli acquisti delle materie prime necessarie per riempire la riserva.Un elemento chiave nella progettazione dell'iniziativa è che i produttori che si impegnano addi materiali a un prezzo stabilito si impegnino anche ala stessa quantità allo stesso costo in futuro. L'amministrazione ritiene che ciò agisca come un meccanismo di stabilizzazione, contribuendo a ridurre la volatilità.