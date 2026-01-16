Giappone, Meloni incontra la Premier Takaichi: unità di vedute e progetti comuni

(Teleborsa) -fra la Presidente del Consiglioe la Premier giapponese. La missione in Estremo Oriente della Premier italiana, avvenuta il giorno del suo compleanno, in coincidenza con il, ha prodotto risultati concreti fra i due Paesi che - afferma Meloni - "condividono la stessa impostazione di fondo su alcune delle grandi sfide globali".Le due leader, entrambe "prime donne" alla guida dei governi delle rispettive nazioni, hannoesistente tra Giappone e Italia, "uniti da principi condivisi, interessi comuni e un fermo impegno a proteggere l'ordine internazionale basato sullo stato di diritto e a promuovere la pace, la prosperità e la stabilità in tutto il mondo". Esaminando l'ampia cooperazione sviluppata nell'ambito del Piano d'azione bilaterale 2024-2027 e alla luce del comune desiderio di continuare ad ampliare i legami bilaterali in tutti i settori, Meloni e Takaichi hannotra Giappone e Italia come unLe due leader hanno discusso dinon solo l'impegno adgiusta e duratura in, consolidare il processo di pace ine garantire la sicurezza e lama anche il ripudio della violenza e leed altritemi quali lalae gli sforzi comuni perattraverso la Conferenza internazionale di Tokyo sullo sviluppo africano (TICAD) ed il Piano Mattei."Attualmente la comunità internazionale affrontae l'ambiente strategico dell'Indo Pacifico sta diventando sempre più severo. In questo contesto, perall'intera regione è importante più che mai unatra Paesi affini", ha affermato la, ricordando che Giappone e Italia sono "partner strategici accomunati da valori e principi" ed annunciato un rafforzamento del partenariato fra e due Nazioni."Nel contesto dellacresce la preoccupazione internazionale per le restrizioni alle esportazioni di", ha spiegato la Premier giapponese, ribadendo la necessità di "deiminerali critici" e la collaborazione "nel settore delle infrastrutture e dell'energia" e "nel settore spaziale"."Con Sanae ci conosciamo da poco, ma tra noi si è immediatamente instaurato un rapporto basato su una", ha esordito la, aggiungendo che la visita in Giappone offre l'occasione per "avviare un, di programmare un lavoro, fissare i prossimi obiettivi".Meloni ha ricordato che 160 anni fa "eravamo all'alba di una epoca nuova", caratterizzata da un "sistema internazionale interconnesso e competitivo", mentrecon "la rivoluzione digitale, la transizione energetica, la frammentazione geoeconomica e"."Sono convinta che in un quadro del genere che serba molte incognite, ma anche, Italia e Giappone insieme possano fare la differenza", ha ribadito la Premier, aggiungendo "latra i nostri sistemi produttivi, la nostra, la qualità delle nostre interazioni industriali ci offrono l'occasione direciproci alto valore aggiunto".Meloni e Takaichi hanno accolto con favore laed "espresso soddisfazione per i progressi del(GCAP), volto a sviluppare congiuntamente con il Regno Unito i velivoli da combattimento di nuova generazione", che saranno consegnati entro il 2035.Le Premier di Italia e Giappone hanno inoltre sottolineatoe laa" e di "delle rispettive economie" attraverso la cooperazione nelle catene di approvvigionamento, nei sistemi industriali e nelle materie prime essenziali.Nell'ambito di questi impegni, le due leader "ed a "facilitare l'accesso al mercato" dei prodotti agricoli e la protezione delle Indicazioni Geografiche, a promuovere ulteriormente lanei settori avanzati come la robotica basata sull'intelligenza artificiale, i semiconduttori e la biofabbricazione, nonché di facilitare l'espansione diin entrambe le direzioni, in particolare nei settori dell'alta tecnologia. E stato inoltre condiviso l'obiettivo di "a partire dalle collaborazioni già consolidate fra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).