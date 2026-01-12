Ansaldo Energia vince il premio best success story con FLEX4H2: verso turbine 100% idrogeno

(Teleborsa) - FLEX4H2
, il progetto di ricerca coordinato da Ansaldo Energia
finalizzato all'impiego crescente di idrogeno nelle turbine a gas, ha ricevuto il premio europeo "Best Success Story"
durante gli Hydrogen Research and Innovation Days 2025. Ad assegnare il riconoscimento il consorzio Clean Hydrogen Partnership
e la comunità di esperti che hanno valutato i progetti in gara. "Questo premio – fa sapere Ansaldo Energia in una nota – evidenzia i risultati raggiunti da FLEX4H2: i test hanno confermato che la combustione sequenziale nelle turbine può gestire qualsiasi miscela di gas naturale e idrogeno, incluso idrogeno puro, rendendola una soluzione solida per rispondere alle sfide della transizione energetica. Il successo del progetto è frutto della collaborazione tra industria, centri di ricerca e università, e rappresenta un passo concreto nello sviluppo di soluzioni sempre più efficienti per la combustione dell'idrogeno".
La flessibilità dei combustibili
– prosegue la nota – è una priorità strategica per Ansaldo Energia
e un fattore chiave per la transizione energetica. La capacità di far funzionare le turbine con un'ampia gamma di miscele di combustibili, inclusa una quota elevata di idrogeno – oggi fino al 70%, con l'obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2030 – è un elemento fondamentale della strategia dell'azienda per decarbonizzare la produzione di energia, garantendo al contempo stabilità e affidabilità della rete.
La tecnologia FLEX4H2
si basa sul sistema di Combustione Sequenziale a Pressione Costante (CPSC) di Ansaldo Energia
. La combustione sequenziale è un processo a due stadi in cui il combustibile viene bruciato in due step distinti, consentendo il controllo indipendente di ciascuna fase. Questo approccio – si legge nella nota – migliora la flessibilità nell'uso di diversi combustibili, aumenta la stabilità operativa e permette di ridurre le emissioni, soprattutto quando si utilizzano miscele ricche di idrogeno.
"L'impiego dell'idrogeno nelle turbine a gas – ha dichiarato durante la cerimonia di premiazione Andrea Ciani, Project Coordinator di Ansaldo Energia
– sarà un fattore chiave per la produzione di elettricità pulita e la stabilità futura della rete. Questo risultato riflette la forza di un team che unisce competenze scientifiche, tecniche e industriali".