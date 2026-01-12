Ansaldo Energia vince il premio best success story con FLEX4H2: verso turbine 100% idrogeno

(Teleborsa) -, il progetto di ricerca coordinato dafinalizzato all'impiego crescente di idrogeno nelle turbine a gas, ha ricevuto ildurante gli Hydrogen Research and Innovation Days 2025. Ad assegnare il riconoscimento ile la comunità di esperti che hanno valutato i progetti in gara. "Questo premio – fa sapere Ansaldo Energia in una nota – evidenzia i risultati raggiunti da FLEX4H2: i test hanno confermato che la combustione sequenziale nelle turbine può gestire qualsiasi miscela di gas naturale e idrogeno, incluso idrogeno puro, rendendola una soluzione solida per rispondere alle sfide della transizione energetica. Il successo del progetto è frutto della collaborazione tra industria, centri di ricerca e università, e rappresenta un passo concreto nello sviluppo di soluzioni sempre più efficienti per la combustione dell'idrogeno".La– prosegue la nota – è una priorità strategica pere un fattore chiave per la transizione energetica. La capacità di far funzionare le turbine con un'ampia gamma di miscele di combustibili, inclusa una quota elevata di idrogeno – oggi fino al 70%, con l'obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2030 – è un elemento fondamentale della strategia dell'azienda per decarbonizzare la produzione di energia, garantendo al contempo stabilità e affidabilità della rete.Lasi basa sul. La combustione sequenziale è un processo a due stadi in cui il combustibile viene bruciato in due step distinti, consentendo il controllo indipendente di ciascuna fase. Questo approccio – si legge nella nota – migliora la flessibilità nell'uso di diversi combustibili, aumenta la stabilità operativa e permette di ridurre le emissioni, soprattutto quando si utilizzano miscele ricche di idrogeno."L'impiego dell'idrogeno nelle turbine a gas – ha dichiarato durante la cerimonia di premiazione– sarà un fattore chiave per la produzione di elettricità pulita e la stabilità futura della rete. Questo risultato riflette la forza di un team che unisce competenze scientifiche, tecniche e industriali".