Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:37
26.045 +0,41%
Dow Jones 20:37
48.938 -0,13%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

OPA Eles, presentata istanza antitrust a Malta: EBidCo valuta proroga del periodo di adesione

Finanza
OPA Eles, presentata istanza antitrust a Malta: EBidCo valuta proroga del periodo di adesione
(Teleborsa) - EBidCo, veicolo societario controllato indirettamente da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF, ha fornito aggiornamenti in merito all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni di Eles Semiconductor Equipment .

L'offerente ha comunicato di aver presentato istanza di autorizzazione antitrust presso la Malta Competition and Consumer Affairs Authority, in conformità con la normativa locale applicabile. Tale iniziativa rientra nell'ambito della "Condizione Autorizzazioni Rilevanti" prevista dal documento di offerta pubblicato il 18 dicembre 2025. A seguito di questo adempimento, la società si riserva la facoltà di richiedere alla Consob una proroga del periodo di adesione.

Il comunicato precisa inoltre che, non essendo più l'offerta qualificabile come concorrente, è stata disposta la riapertura dei termini dell'offerta ai sensi del Regolamento Emittenti. Al verificarsi dei presupposti di legge, il periodo di adesione sarà pertanto riaperto per ulteriori cinque giorni di borsa aperta.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
Condividi
```