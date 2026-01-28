OPA Eles, presentata istanza antitrust a Malta: EBidCo valuta proroga del periodo di adesione

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -, veicolo societario controllato indirettamente da, ha fornitoin merito all'(OPA) volontaria totalitaria sulle azioni diL'offerente ha comunicato di aver presentatopresso la, in conformità con la normativa locale applicabile. Tale iniziativa rientra nell'ambito della "Condizione Autorizzazioni Rilevanti" prevista dal documento di offerta pubblicato il 18 dicembre 2025. A seguito di questo adempimento, la società si riserva la facoltà di richiedere alla Consob unaIl comunicato precisa inoltre che, non essendo più l'offerta qualificabile come concorrente, è stata disposta la riapertura deia ai sensi del Regolamento Emittenti. Al verificarsi dei presupposti di legge, il periodo di adesione sarà pertanto riaperto per ulteriori cinque giorni di borsa aperta.