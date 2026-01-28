OPA Eles, presentata istanza antitrust a Malta: EBidCo valuta proroga del periodo di adesione

(Teleborsa) - EBidCo
, veicolo societario controllato indirettamente da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF
, ha fornito aggiornamenti
in merito all'offerta pubblica di acquisto
(OPA) volontaria totalitaria sulle azioni di Eles Semiconductor Equipment
.
L'offerente ha comunicato di aver presentato istanza di autorizzazione antitrust
presso la Malta Competition and Consumer Affairs Authority
, in conformità con la normativa locale applicabile. Tale iniziativa rientra nell'ambito della "Condizione Autorizzazioni Rilevanti" prevista dal documento di offerta pubblicato il 18 dicembre 2025. A seguito di questo adempimento, la società si riserva la facoltà di richiedere alla Consob una proroga del periodo di adesione
.
Il comunicato precisa inoltre che, non essendo più l'offerta qualificabile come concorrente, è stata disposta la riapertura dei termini dell'offert
a ai sensi del Regolamento Emittenti. Al verificarsi dei presupposti di legge, il periodo di adesione sarà pertanto riaperto per ulteriori cinque giorni di borsa aperta.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)