Finanza
OPA Health Italia, CONSOB riavvia i termini istruttori
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria su Health Italia, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, l'offerente Lonvita ha reso noto che CONSOB - alla luce della nota di riscontro trasmessa dall'offerente il 19 gennaio 2026 e della documentazione condivisa - ha disposto il riavvio dei termini istruttori a decorrere dal 21 gennaio 2026, che, pertanto, scadranno in data 10 febbraio 2026.
