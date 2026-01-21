OPA Health Italia, CONSOB riavvia i termini istruttori

Health Italia

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, l'offerente Lonvita ha reso noto che- alla luce della nota di riscontro trasmessa dall'offerente il 19 gennaio 2026 e della documentazione condivisa - haa decorrere dal 21 gennaio 2026, che, pertanto, scadranno in data 10 febbraio 2026.