Saipem, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - La Società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti e delle conference call per la presentazione dei risultati contabili di periodo ad analisti finanziari e investitori istituzionali nel corso del 2026.
Inoltre, il management di Saipem ha reso noto che lo stacco della cedola per l'eventuale dividendo sui risultati dell'esercizio 2025 è previsto a maggio 2026, ed ha specificato che tale indicazione non costituisce alcuna previsione sulla distribuzione di dividendi per il 2025 o esercizi futuri.


Martedì 24/02/2026
CDA: Risultati preconsuntivi consolidati 2025 - Comunicato stampa

Mercoledì 25/02/2026
Appuntamento: Conference call

Martedì 10/03/2026
CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2025 - Comunicato stampa

Martedì 21/04/2026
CDA: Risultati consolidati al 31 marzo 2026 - Comunicato stampa

Mercoledì 22/04/2026
Appuntamento: Conference call

Martedì 12/05/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2025 (unica convocazione) - Comunicato stampa

Lunedì 27/07/2026
CDA: Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 - Comunicato stampa

Martedì 28/07/2026
Appuntamento: Conference call

Martedì 27/10/2026
CDA: Risultati consolidati al 30 settembre 2026 - Comunicato stampa

Mercoledì 28/10/2026
Appuntamento: Conference call
