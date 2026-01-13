Saipem, il calendario finanziario del 2026

Società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

Saipem

(Teleborsa) - Laha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti e delleper la presentazione dei risultati contabili di periodo ad analisti finanziari e investitori istituzionali nel corso delInoltre, il management diha reso noto che lo stacco dellaper l'eventuale dividendo sui risultati dell'esercizio 2025 è previsto a, ed ha specificato che tale indicazione non costituisce alcuna previsione sulla distribuzione di dividendi per il 2025 o esercizi futuri.: Risultati preconsuntivi consolidati 2025 - Comunicato stampa: Conference call: Bilancio consolidato e progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2025 - Comunicato stampa: Risultati consolidati al 31 marzo 2026 - Comunicato stampa: Conference call: Approvazione del bilancio di esercizio 2025 (unica convocazione) - Comunicato stampa: Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 - Comunicato stampa: Conference call: Risultati consolidati al 30 settembre 2026 - Comunicato stampa: Conference call