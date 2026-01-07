Credem, il calendario finanziario del 2026

Istituto di credito

(Teleborsa) - L'ha reso noto in un comunicato ilper l'anno, comunicando le date previste per l'esame dei dati economico–finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2025: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2025: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2025: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2026: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2026: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2026