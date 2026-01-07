Credem, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - L'Istituto di credito
ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario
per l'anno 2026
, comunicando le date previste per l'esame dei dati economico–finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti. Giovedì 05/02/2026 CDA
: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2025 Giovedì 12/03/2026 CDA
: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2025 Mercoledì 29/04/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2025 Martedì 05/05/2026 CDA
: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2026 Martedì 04/08/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2026 Giovedì 05/11/2026 CDA
: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2026