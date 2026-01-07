Milano 17:16
Credem, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Credem, il calendario finanziario del 2026
(Teleborsa) - L'Istituto di credito ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026, comunicando le date previste per l'esame dei dati economico–finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.


Giovedì 05/02/2026
CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2025

Giovedì 12/03/2026
CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2025

Mercoledì 29/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2025

Martedì 05/05/2026
CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2026

Martedì 04/08/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2026

Giovedì 05/11/2026
CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2026
