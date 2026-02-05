Ferrari, Barclays taglia target price con de-rating e assenza di catalyst a breve

Barclays

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, casa automobilistica di Maranello che fa parte del FTSE MIB, aper azione (-13%), confermando la". Il taglio del TP è arrivato per il riconoscimento del de-rating dovuto alla minore crescita a medio termine e al vuoto di catalyst a breve termine. Tuttavia, l'azienda continua a rappresentare un buon valore (relativo) per gli analisti, nell'ambito della loro visione negativa del settore automobilistico europeo.La ricerca di Barclays è arrivata in vista dei. Sono previsti risultati "in linea" con le previsioni o leggermente al di sopra di esse (aggiornate al recente CMD), guidance "in linea" (rispetto al CAGR 2030 di circa il 5% di crescita di ricavi ed EBIT e alla dichiarazione di Ferrari di una "crescita il più lineare possibile")., considerando 1/ la forte contrazione dei multipli dal CMD e il disaccoppiamento dal suo precedente benchmark P/E a 12 mesi,, 2/ un posizionamento aneddoticamente più pulito tra gli investitori long-only che avevano ridotto le posizioni alla luce di prospettive di crescita a medio termine inferiori alle attese e Ferrari che ora si presenta come la terza posizione short più affollata tra gli hedge fund e 3/ le revisioni negative degli utili sell-side dovrebbero iniziare a toccare il fondo a un livello ormai quasi del tutto coerente con quello di Ferrari", si legge nella ricerca.