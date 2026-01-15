FiberCop, partnership con Polimi per lo sviluppo delle reti di nuova generazione

(Teleborsa) - La progettazione e lo sviluppo delle infrastrutture di rete di nuova generazione sono al centro della collaborazione strategica avviatada, la società che gestisce l'infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, e ilL'accordo prevede progetti di ricerca congiunti e iniziative di formazione, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione nel settore delle telecomunicazioni in Italia.Sono già stati avviatiin diversi ambiti.il progetto valorizza la rete capillare di FiberCop come piattaforma aperta agli operatori, abilitando modelli di business innovativi basati su tecnologie edge cloud e la sperimentazione di soluzioni Network Digital Twin.per la progettazione di reti ottiche di nuova generazione, che permettono di ridurre i costi, aumentare la capacità trasmissiva e ottimizzare le risorse di rete.che punta a integrare tecnologie di sicurezza Quantum Key Distribution nelle reti ottiche passive di accesso Fiber To The Home (FTTH) di FiberCop, garantendo comunicazioni più sicure e resilienza contro le minacce informatiche del futuro., fibre ottiche a nucleo cavo che consentono di trasmettere dati con una bassissima latenza e maggiore efficienza energetica, rispetto alle fibre tradizionali, per offrire connessioni più rapide, sostenibili e innovative."La collaborazione con il Politecnico di Milano – che fa seguito alla partnership già avviata nell'ambito dell'Osservatorio 5G & Connected Digital Industry – segna un passo concreto verso la realizzazione di un ecosistema di innovazione aperta, con l'obiettivo di sviluppare un'infrastruttura digitale più intelligente, sostenibile e sicura a supporto della trasformazione digitale del Paese", dichiara"Collaborazioni come quella con FiberCop permettono di connettere la ricerca accademica con problemi concreti legati allo sviluppo delle reti di nuova generazione. Lavorare su casi reali è essenziale per testare soluzioni tecnologiche e formare competenze avanzate", affermaNel quadro della partnership sono numerose le iniziative congiunte avviate anche nell'ambito dellae nellaFiberCop, infatti, partecipa all'finanziando una delle borse di studio triennali del valore di 8mila euro annui destinate a studenti che intendono immatricolarsi a corsi di Laurea in Ingegneria con bassa presenza femminile (Ingegneria Elettronica; Ingegneria Informatica; Ingegneria Meccanica; Ingegneria Elettrica; Ingegneria dell'Automazione; Ingegneria Fisica). Ilè inoltre tra gli atenei coinvolti nelil percorso di 12 mesi che offre ai neolaureati magistrali possibilità di inserimento stabile in azienda.La collaborazione include inoltre iniziative di formazione per dipendenti FiberCop, tra cui il corso di perfezionamento