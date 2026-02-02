Connact Annual Meeting 2026: "Il Sistema Italia e le Priorità dell'Unione Euorpea"

(Teleborsa) - Quasi 50 fra grandi aziende italiane e associazioni, centri di ricerca e realtà del terzo settore che insieme rappresentano il 44% del PIL italiano, saranno a Bruxelles il prossimo 4 febbraio per la seconda edizione dell'Annual Meeting di Connact,
la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking. Con oltre 1000 miliardi di ricavi, una rappresentanza di 1,7 milioni imprese, cioè il 33,1% di tutte le aziende italiane, e 5,8 milioni di dipendenti, i che rappresentano il 30% del totale dei dipendenti italiani, le aziende, le associazioni e le organizzazioni protagoniste dell'evento incontreranno parlamentari, esponenti delle istituzioni europee, nazionali e regionali per confrontarsi sulle priorità che il Sistema Italia porrà al centro dell'agenda europea.
La nuova edizione dell'Annual Meeting dal titolo "Il Sistema Italia e le priorità dell'Unione europea"
– dalle ore 17 presso THE SQUARE, Mont des Arts/Kunstberg B-1000 Bruxelles – nasce proprio dalla necessità di incentivare l'incontro e il confronto tra sistema produttivo e decisori. L'incontro rappresenterà un'occasione per consolidare la presenza italiana a Bruxelles e per rafforzare il dialogo con le istituzioni europee. L'evento ha l'obiettivo di stimolare una collaborazione attiva e proattiva, fondamentale per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità emergenti. Prevista la partecipazione anche di Pina Picierno,
Vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo, Raffaele Fitto
, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Federica Favi,
Ambasciatore d'Italia in Belgio e Vincenzo Celeste
, Rappresentante permanente dell'Italia presso l'UE, insieme a Carlo Corazza,
Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia.
I tavoli tematici –
Saranno 13 i tavoli tematici sui quali aziende, associazioni e organizzazioni si confronteranno con gli esponenti istituzionali. Con "Agri" si metterà al centro la riforma della PAC e le conseguenze per il mondo agricolo, europeo e italiano, mentre "Circular economy" sarà dedicato alle politiche e agli investimenti per accelerare l'economia circolare europea. Il tema della cooperazione industriale e del ruolo dell'industria italiana nel rafforzamento della difesa europea sarà invece discusso in "Defence & Security", mentre "Democracy & Right" verterà sull'azione dell'Unione Europea tra crisi, migrazioni e tensioni internazionali. "Finance & Insurance" sarà l'occasione per un focus su riforme e strumenti per convogliare il risparmio verso investimenti produttivi in Europa. La nuova agenda Ue sull'agroalimentare, tra sicurezza, tracciabilità e competitività sarà affrontata in "Food". "Industry & Market" risponderà alla domanda: "quali sono e come agiscono gli strumenti Ue per l'innovazione e la resilienza produttiva?". "Media" sarà il tavolo nel quale saranno discussi il Media Freedom Act e l'AI Act e Digital Market Act per tutelare stampa, pluralismo e sviluppo del settore culturale. Si parlerà anche di trasporti sostenibili, decarbonizzazione, ammodernamento e sinergie tra politiche industriali per superare la crisi del settore automotive in "Mobility & Logistics", mentre "Net & Tech" sarà dedicato al grande tema della sovranità tecnologica, della sicurezza e dell'autonomia strategica attraverso l'implementazione di infrastrutture e servizi TLC. Il ruolo chiave del farmaceutico e il supporto dell' UE tra innovazione e autonomia sarà il centro del tavolo "Pharma and Medical Devices". Infine "Research & Innovation" sarà dedicato alla politica europea su R&I tra sviluppo e sostegno ai ricercatori, imprese e innovatori.Connact Annual Meeting
è un evento organizzato dalla Fondazione Articolo 49 con l'Ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia. Con il patrocinio:
AGID, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, ENEA, Consiglio Nazionale delle Ricerche, APRE, Camera di Commercio Belgo - Italiana, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria. L'evento è promosso da
A2A, Assonime, Autostrade per l'Italia, Barilla, Bracco, Centromarca, Gruppo Chiesi, CIA Agricoltori Italiani, CONAI, Confartigianato, Confcooperative, Confetra, Consiglio Nazionale del Notariato, Edison, ELT Group, Enel, Eni, Fastweb+Vodafone, Federalimentare, Federcasse, FLA FederlegnoArredo, Federvini, Gruppo Ferrero, FiberCop, Fincantieri, Generali, Gruppo FS, Intesa San Paolo, INWIT, IP Gruppo api, ITA Airways, Leonardo, Menarini Group, MFE - Media for Europe, Open Fiber, Pirelli & C., Snam, Terna, TIM, WindTre. Partner Scientifici: APRE, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBBA, ISPA, STEMS), ENEA, IAI Istituto Affari Internazionali, Centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, Politecnico di Milano. Tra i relatori anche AGCOM, ASVIS, Intersos, AVSI, Save the children Italia, UNHCR.