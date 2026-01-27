GM prevede utile core sopra le attese nel 2026. Nuovo buyback da 6 miliardi di dollari

General Motors

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'automotive, ha registrato unper l'intero anno 2025 di 2,7 miliardi di dollari (-55,1% rispetto all'esercizio 2024) e undi 12,7 miliardi di dollari (-12,6%). L'utile netto attribuibile agli azionisti del quarto trimestre 2025 ha registrato una perdita di 3,3 miliardi di dollari e un EBIT rettificato di 2,8 miliardi di dollari (vs 2,5 miliardi). Itrimestrali sono stati in calo del 5,1% a 45,3 miliardi di dollari e quelli annuali dell'1,3% a 185 miliardi di dollari.L'utile netto del quarto trimestre ha subito una riduzione di oltre 7,2 miliardi di dollari in, principalmente a causa di un riallineamento della capacità produttiva e degli investimenti neiper adeguarsi al previsto calo della domanda di veicoli elettrici da parte dei consumatori e in risposta ai cambiamenti politici del governo statunitense, tra cui la cessazione degli incentivi ai consumatori e la riduzione del rigore delle normative sulle emissioni.General Motors si aspetta un EBIT rettificato tra i 13 e i 15 miliardi di dollari nel 2026, un intervallo il cui punto medio supera le aspettative degli analisti di 13,4 miliardi di dollari, secondo dati LSEG. Lefinanziarie di GM per il 2026 includono anche unaprevista tra 10 e 12 miliardi di dollari, incluse le joint venture per la produzione di celle per batterie.Il board ha approvato una nuova autorizzazione alproprie da 6 miliardi di dollari."Da diversi anni, i marchi forti e i veicoli vincenti di GM, così come i nostri servizi basati sulla tecnologia e la nostra disciplina operativa, hanno generato una generazione di cassa costantemente elevata - ha affermato la- Questo ci ha permesso di portare a termine tutte le fasi della nostra strategia di allocazione del capitale, dagli investimenti nel business e nelle nostre persone, al mantenimento di un bilancio solido e alla restituzione del capitale agli azionisti. Riteniamo che questa formula sia sostenibile, ed è per questo che stiamo aumentando il nostro dividendo e pianificando futuri riacquisti di azioni".