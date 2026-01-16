PNC Financial Services, ricavi record oltre le attese nel quarto trimestre

PNC Financial Services

(Teleborsa) -ha chiuso il quarto trimestre 2025 con undi di 2 miliardi di dollari, in crescita da 1,6 miliardi del pari periodo dell'esercizio precedente. L'si è attestato a 4,88 dollari, superando significativamente il consenso degli analisti di 4,19 dollari e i 3,77 dollari del 4Q24.hanno raggiunto un record di 6,1 miliardi, superando la stima di consenso di 5,95 miliardi e rappresentando un aumento del 9% su base annua. La forte performance è stata guidata dalla crescita sia del reddito netto da interessi che del reddito non da interessi.Ilè salito a 3,7 miliardi, in aumento del 2% rispetto al trimestre precedente e del 6% su base annua, beneficiando di costi di finanziamento più bassi, crescita dei prestiti e continua rivalutazione degli asset a tasso fisso. Ilè migliorato al 2,84%, un aumento di 5 punti base rispetto al terzo trimestre. Ilè cresciuto del 3% rispetto al trimestre precedente a 2,1 miliardi, guidato principalmente da una maggiore attività nei mercati dei capitali e di consulenza.La banca con sede a Pittsburgh ha mantenuto solide posizioni di capitale e liquidità, con un rapporto di capitale sociale Tier 1 del 10,6%."Il 2025 è stato un anno di successo sotto tutti gli aspetti. La solida gestione in tutte le linee di business ha prodotto ricavi record, spese ben controllate e una crescita dell'utile per azione del 21%. Stiamo entrando nel 2026 con grande slancio e siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono, tra cui la recente acquisizione di FirstBank", ha commentatodi PNC.PNC ha infatti annunciato di aver completato l’il 5 gennaio 2026, inclusa la sua controllata bancaria FirstBank. aggiungendo 26 miliardi in attività, 16 miliardi in prestiti e 23 miliardi in depositi al suo portafoglio.PNC, inoltre, ha, di cui 0,7 miliardi di dividendi sulle azioni ordinarie e 0,4 miliardi di riacquisti di azioni ordinarie. La banca poi prevede che l'attività disi aggirerà tra i 600 e i 700 milioni di dollari.