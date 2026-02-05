Neste crolla in Borsa: la guidance sui volumi rivela colli di bottiglia produttivi

(Teleborsa) - Neste
ha subito una forte correzione in Borsa dopo aver previsto volumi di vendita stabili per i prodotti rinnovabili e in calo per il segmento della raffinazione tradizionale, segnalando limiti di capacità che pesano sulle prospettive del gruppo.
Il titolo è sceso fino al 9,3% a Helsinki, la peggior seduta da quasi un anno, cancellando circa 700 milioni di euro di capitalizzazione: secondo gli addetti ai lavori, la guidance sui volumi è risultata inferiore alle attese del mercato.L’amministratore delegato Heikki Malinen
ha spiegato agli investitori che l’azienda sta operando “molto vicino alla capacità disponibile” e che per aumentare la produzione sarà necessario superare alcuni colli di bottiglia negli impianti, interventi che verranno effettuati durante le manutenzioni programmate nel corso dell’anno.
Nonostante le difficoltà operative, Malinen ha sottolineato che le prospettive per i prodotti rinnovabili stanno migliorando. La domanda di diesel rinnovabile sta crescendo rapidamente in Europa grazie ai nuovi mandati, mentre il mercato del sustainable aviation fuel (SAF) - oggi al 2% del consumo di carburante aereo - è destinato a salire al 6% entro il 2030 secondo gli obiettivi UE.
Nel quarto trimestre
, Neste ha riportato un Ebitda rettificato
di 601 milioni di euro, superiore alle stime degli analisti. La performance è stata trainata dai prodotti rinnovabili, con margini quasi raddoppiati a 479 dollari per tonnellata, mentre anche la raffinazione tradizionale ha superato le attese con margini medi di 20,7 dollari al barile.