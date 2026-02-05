OVS, 2025 in crescita con balzo nella generazione di cassa. Rinuncia a Kasanova

OVS

(Teleborsa) -, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha chiuso l'con un incremento complessivo delleintorno al 7% (+3% circa sul perimetro al netto di Goldenpoint) a 1.740 milioni di euro. Il positivo andamento dei primi nove mesi dell'anno si conferma anche nell'ultimo trimestre, che ha visto tutte le insegne crescere anche nel perimetro like-for-like. Particolarmente brillante il contributo dei nuovi progetti, soprattutto quelli che hanno interessato l'abbigliamento donna ed il beaut. La società descrive come "ottimo" il risultato diche, consolidata per 7 mesi, vede un incremento delle vendite di circa il 10% rispetto al periodo comparabileL'dell'esercizio si può stimare tra i 216 e i 218 milioni di euro, segnando una crescita di circa l'11%, grazie al buon andamento del margine commerciale e nonostante l'inflazione sui costi. Anche l'EBITDA margin cresce ulteriormente. Laaumenta di oltre il 20% rispetto all'esercizio precedente, trascinata dall'EBITDA e dalla dinamica del capitale circolante, con un ottimo tasso di conversione.Con riguardo all'outlook, OVS afferma che "in un, ci attendiamo di poter comunque trarre vantaggio dagli effetti dei numerosi progetti messi in campo, relativi tanto al mondo prodotto quanto all'innovazione digitale nelle operations. Beneficeremo anche di alcune variabili esterne favorevoli quali la debolezza del dollaro, che rappresenta la principale valuta di riferimento dei nostri acquisti".Con riferimento all'offerta vincolante finalizzata ad ottenere il 100% di, il CdA ha, in quanto non si sono verificate le condizioni a cui la stessa era subordinata.