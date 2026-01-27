Dr. Martens prevede ricavi piatti nell'intero esercizio mentre diminusice le promozioni

Dr. Martens

(Teleborsa) -, iconica azienda britannica produttrice di stivali, ha chiuso il(13 settimane terminate il 28 dicembre 2025) conin calo del 2,7% CC (-3,1% reported) a 253 milioni di sterline; i ricavi del Gruppo da inizio anno sono in calo dello 0,7% a 580 milioni di sterline CC.I ricavinel terzo trimestre sono stati in aumento del 9,5% CC (9,3% reported), con ricavi wholesale da inizio anno in aumento del 4,2% CC (3,3% riportato). I ricavinel terzo trimestre sono stati in calo del 6,5% CC (-7,0% reported), con ricavi DTC da inizio anno in calo del 3,3% (-4,6% reported)."L'andamento dei ricavi riflette ile la nostra c, riducendo le attività di liquidazione e adottando un approccio disciplinato alle promozioni DTC, aumentando così il mix a prezzo pieno", si legge nella nota dell'azienda. I ricavi DTC a prezzo pieno sono in aumento del 2% da inizio anno, con una performance particolarmente positiva nelle Americhe."Questo èsostenibile - ha commentato il- Rimango concentrato sull'attuazione della nostra nuova strategia e raggiungeremo tutti e quattro i nostri obiettivi strategici per l'anno fiscale 2026. Abbiamo continuato a migliorare la qualità dei nostri ricavi attraverso un approccio disciplinato alle promozioni e questo rappresenta un ostacolo al fatturato complessivo, in particolare nell'e-commerce. Siamo sulla buona strada per conseguire una crescita significativa anno su anno nell'utile"."Sono, con una buona crescita sia nel Retail che nel Wholesale grazie alle azioni intraprese nell'ultimo anno - ha aggiunto - Il mercato EMEA continua a essere difficile, con i nostri ricavi DTC influenzati sia dal mercato che dal nostro approccio promozionale più disciplinato. Abbiamo registrato una buona performance Wholesale, con una crescita generalizzata in tutte e tre le regioni".Per l'nel suo complesso, la società prevede un fatturato a cambi costanti sostanzialmente stabile. Inoltre, è fiduciosa riguardo alle aspettative del mercato per l'utile (PBT) dell'anno fiscale 2026, che si tradurrà in una significativa crescita su base annua.Nell'ambito dei risultati del primo semestre di novembre, sulla base dei tassi spot di quel momento, Dr. Martens aveva previsto un idi circa 10 milioni di sterline sui ricavi del Gruppo e un beneficio sull'utile netto rettificato (PBT) di circa 2 milioni di sterline. Il tasso di cambio continua a essere volatile; sulla base degli attuali tassi spot, prevede ora un impatto negativo di circa 15 milioni di sterline sui ricavi del Gruppo e un impatto sostanzialmente neutro sull'utile netto rettificato (PBT).