OPS eCom ripresenta istanza per misure protettive dopo "imprevisto procedurale"

OPS eCom

(Teleborsa) -(ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha comunicato che - a causa del- il Registro Imprese ha cancellato, in data 16 gennaio 2026, la richiesta delle misure protettive presentata all'interno della procedura di CNC.La società sottolinea che si tratta di un mero imprevisto procedurale e chesempre presso il Tribunale di Roma. La società intende informare tempestivamente il mercato sulle tempistiche previste per l'accoglimento dell'istanza.