OPS eCom ripresenta istanza per misure protettive dopo "imprevisto procedurale"

(Teleborsa) - OPS eCom
(ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha comunicato che - a causa del mancato recepimento di un documento
- il Registro Imprese ha cancellato, in data 16 gennaio 2026, la richiesta delle misure protettive presentata all'interno della procedura di CNC.
La società sottolinea che si tratta di un mero imprevisto procedurale e che già nella giornata di oggi ripresenterà la richiesta di conferma delle misure protettive
sempre presso il Tribunale di Roma. La società intende informare tempestivamente il mercato sulle tempistiche previste per l'accoglimento dell'istanza.