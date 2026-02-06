Anglo American, BofA taglia rating a "Neutral" nonostante il rialzo del TP

Anglo American

(Teleborsa) -ha declassato il titoloa "Neutral", segnalando un potenziale di rialzo limitato dopo la recente e forte rivalutazione delle azioni. Nonostante il broker abbia aumentato ila 3.600 sterline rispetto alle precedenti 3.500 sterline, il valore di mercato attuale lascia poco spazio per una sovraperformance a breve termine, specialmente se confrontato con altri veicoli di investimento nel settore del rame.La nuova valutazione riflette parametri finanziari che BofA considera meno attraenti rispetto ai concorrenti su base autonoma. Il broker prevede infatti un rendimento delnegativo dell’1% per il 2025, con un miglioramento solo moderato all'1,6% nel 2026. Inoltre, il multiplo enterpriseè stimato a 11,7 volte per il prossimo anno, un livello giudicato elevato che sconta già i multipli generosi applicati agli asset estrattivi di punta.Un altro fattore determinante per il declassamento riguarda le. Sebbene BofA confermi il supporto allacon, il completamento dell'operazione è previsto tra il quarto trimestre del 2026 e l'inizio del 2027, il che significa che le sinergie stimate non avranno un impatto materiale sugli utili nel breve periodo.A ciò si aggiunge l'incertezza legata allain corso, complicata dal fallimento della vendita degli asset di carbone ae dalla complessa separazione di, quest'ultima penalizzata dalla crisi nel mercato dei diamanti.