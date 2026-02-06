Anglo American, BofA taglia rating a "Neutral" nonostante il rialzo del TP

(Teleborsa) - BofA Global Research
ha declassato il titolo Anglo American
a "Neutral", segnalando un potenziale di rialzo limitato dopo la recente e forte rivalutazione delle azioni. Nonostante il broker abbia aumentato il target price
a 3.600 sterline rispetto alle precedenti 3.500 sterline, il valore di mercato attuale lascia poco spazio per una sovraperformance a breve termine, specialmente se confrontato con altri veicoli di investimento nel settore del rame.
La nuova valutazione riflette parametri finanziari che BofA considera meno attraenti rispetto ai concorrenti su base autonoma. Il broker prevede infatti un rendimento del flusso di cassa libero
negativo dell’1% per il 2025, con un miglioramento solo moderato all'1,6% nel 2026. Inoltre, il multiplo enterprise value-to-EBITDA
è stimato a 11,7 volte per il prossimo anno, un livello giudicato elevato che sconta già i multipli generosi applicati agli asset estrattivi di punta.
Un altro fattore determinante per il declassamento riguarda le tempistiche strategiche
. Sebbene BofA confermi il supporto alla fusione
con Teck Resources
, il completamento dell'operazione è previsto tra il quarto trimestre del 2026 e l'inizio del 2027, il che significa che le sinergie stimate non avranno un impatto materiale sugli utili nel breve periodo.
A ciò si aggiunge l'incertezza legata alla ristrutturazione
in corso, complicata dal fallimento della vendita degli asset di carbone a Peabody Energy
e dalla complessa separazione di De Beers
, quest'ultima penalizzata dalla crisi nel mercato dei diamanti.(Foto: © Anglo American Plc)