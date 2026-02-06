Avvera (Credem), utile 2025 balza a 32,6 milioni di euro. Acquisiti 84 mila nuovi clienti

Credem

(Teleborsa) -, società del Gruppospecializzata nel credito al consumo e nella distribuzione di mutui, ha conseguito una performance da record nell'eserciziocon unpari a 32,6 milioni di euro, in incremento del 46% rispetto ai 22,3 milioni di euro del medesimo periodo nell'anno precedente.Nel dettaglio, ilsi attesta a 62,2 milioni di euro, in aumento del 47% (+19,9 milioni di euro) rispetto all'anno precedente. Lesono pari a 50,5 milioni di euro e crescono del 12% (+5,6 milioni di euro) rispetto al 2024. Come risultato dell'andamento del margine di interesse e delle commissioni nette, il, pari a 112,8 milioni di euro, cresce del 29% (+25,5 milioni di euro) rispetto all'esercizio precedente. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla crescita dello stock impieghi sui prodotti di erogazione e ad un consolidamento di redditività degli stessi, anche al netto del costo del credito, a cui si aggiunge il contributo derivante dall'attività di intermediazione dei mutui.Ilsi posiziona in maniera favorevole, attestandosi allo 0,69%, con un rapporto NPL del 1,50%. Il Cost Income Ratio, pari al 34%, è in netto miglioramento rispetto al 2024 (-6p.p.) grazie al progressivo efficientamento. La produzione complessiva dei Prestiti Personali dell'anno si attesta a 339 milioni di euro erogati (+9% a/a).La produzione complessiva deidell'anno si attesta a 339 milioni di euro erogati (+9% a/a). In questo contesto, uno dei pilastri della strategia di Avvera, è rappresentato dagli accordi commerciali con banche partner per la distribuzione dei prestiti personali della Società in modalità "white label". Questo segmento ha registrato la crescita anche rispetto all'ottimo risultato conseguito nel 2024, con un incremento dei volumi del 7%, trainato dallo sviluppo delle collaborazioni per la distribuzione dei Prestiti Personali in modalità White Label. Gli oltre 400 sportelli di Credem Banca offrono i prestiti personali di Avvera all'intera base clienti. A questa collaborazione si aggiungono altre 9 partnership con banche per la distribuzione dei prestiti personali.Nell'esercizio 2025 iraggiungono un valore record di intermediato pari a 815 milioni di euro di nuove operazioni (+11% a/a), portando l'intermediato medio per singolo agente a 3,4 milioni di euro. Nello stesso periodo sono stati reclutati 22 nuovi professionisti che portano a 237 il totale degli agenti attivi in tutta Italia.Il canale dedicato airaggiunge circa 753 milioni di euro di finanziamenti erogati (+14% a/a) grazie a 32 agenti in struttura, a cui si aggiungono circa 92 collaboratori, con importanti investimenti nell'evoluzione digitale dei processi di credito, permettendo di mantenere la quota di mercato, pari al 8,0% del valore delle operazioni del comparto italiano Credito al Consumo Automotive (+0,2% a/A).Con una rete specializzata di 316 tra agenti e collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale, il canaleregistra 486 milioni di euro di montante, in aumento rispetto all'anno precedente (+3% a/a), mantenendo la quota di mercato pari al 4,9%.In questo scenario di crescita, si inserisce lo sviluppo del canale di cross-selling e up-selling, realizzato sulla base clienti provenienti dai Prestiti Finalizzati e tramite ilby Avvera. Nel corso del 2025, l'offerta di Splittypay by Avvera è stata estesa grazie all'ampliamento dell'ammontare dilazionabile da 200€ a 5.000€ e la rateizzazione da 4 fino a 12 mesi. Nel primo anno di commercializzazione il prodotto ha erogato quasi € 20 Mln con circa N. 1560 negozi convenzionati."I risultati conseguiti nell'esercizio 2025 rappresentano una testimonianza concreta della solidità e della visione strategica di Avvera - ha dichiarato l'- In un contesto di mercato caratterizzato da sfide e incertezze, la nostra capacità di affrontare con determinazione i cambiamenti ci ha permesso di accrescere ulteriormente il nostro ruolo di attore di riferimento nel settore del credito al consumo. La qualità delle performance registrate dai nostri prodotti, non solo in termini di volumi ma anche con un focus attento sulla redditività, conferma la validità e la resilienza del nostro modello di business".L'di Avvera è cresciuto ulteriormente nel corso del 2025, facendo salire il numero di persone impiegate a 178 (+7% a/A) dimostrando la volontà della società di investire nelle proprie persone.