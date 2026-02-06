Milano 5-feb
45.820 -1,75%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 -0,90%
Francoforte 5-feb
24.491 -0,46%

Borsa: Tokyo apre in rosso dell'1,39%

Il Nikkei 225 avvia gli scambi a 53.069,95 punti

Il Principale indice azionario giapponese si muove in territorio negativo (-1,39%), a quota 53.069,95 in apertura.
