BPER in rialzo, risultati solidi e giudizi positivi spingono il titolo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per BPER Banca che tratta in utile del 2,47% sui valori precedenti, all'indomani della trimestrale risultata migliore delle attese.

Alla luce degli ottimi risultati del 2025 gli analisti rivedono al rialzo il target price: a 14,6 euro da parte di Morgan Stanley che conferma il giudizio a "Overweight". Stessa valutazione (Overweight) viene ribadita dagli esperti di Barclays che alzano l'obiettivo di prezzo a 14 euro. Equita conferma "buy" sulle azioni e porta il tp a 14,3 euro.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che l'istituto di credito emiliano mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,88%, rispetto a +1,37% del principale indice della Borsa di Milano).

Il quadro tecnico di breve periodo di BPER Banca mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12,78 Euro. Rischio di discesa fino a 12,45 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 13,11.
