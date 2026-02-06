BPER in rialzo, risultati solidi e giudizi positivi spingono il titolo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per BPER Banca
che tratta in utile del 2,47% sui valori precedenti, all'indomani della trimestrale
risultata migliore delle attese.
Alla luce degli ottimi risultati del 2025 gli analisti rivedono al rialzo il target price
: a 14,6 euro da parte di Morgan Stanley
che conferma il giudizio a "Overweight". Stessa valutazione (Overweight) viene ribadita dagli esperti di Barclays
che alzano l'obiettivo di prezzo a 14 euro. Equita
conferma "buy" sulle azioni e porta il tp a 14,3 euro.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che l'istituto di credito emiliano
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,88%, rispetto a +1,37% del principale indice della Borsa di Milano
).
Il quadro tecnico di breve periodo di BPER Banca
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12,78 Euro. Rischio di discesa fino a 12,45 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 13,11.