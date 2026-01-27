Milano 17:35
NEXT RE, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - NEXT RE quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame e l'approvazione dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.


Venerdì 06/02/2026
CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi al 31.12.2025

Venerdì 20/03/2026
CDA: Approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2025

Venerdì 24/04/2026
CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 31.03.2026

Giovedì 30/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31.12.2025

Martedì 28/07/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2026

Lunedì 26/10/2026
CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 30.09.2026
