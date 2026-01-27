NEXT RE, il calendario finanziario del 2026

NEXT RE

(Teleborsa) -quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame e l'approvazione dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.: Approvazione dei dati preconsuntivi al 31.12.2025: Approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2025: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 31.03.2026: Approvazione del Bilancio al 31.12.2025: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2026: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 30.09.2026