Invimit: offerta da 3,48 milioni per due immobili in centro a Roma

(Teleborsa) - Ai fini della massima trasparenza, pubblicità e imparzialità del processo selettivo, Invimit SGR (la società interamente detenuta dal MEF che si occupa della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico), proprietaria - in qualità di società di gestione del Fondo Regione Lazio Comparto Regione - degli immobili siti in Roma in zona Centro Storico e Rione Monti e precisamente in Via delle Carrozze 12 (unità immobiliare residenziale) e in Via Clementina 3/3A/3B/3C (cielo-terra), rende noto di aver ricevuto un’offerta cumulativa per la vendita al prezzo di 3.480.000 di euro oltre oneri.

La pubblicazione, spiega una nota, è attiva fino alle 12:00 del 23/02/2026 ed è finalizzata a dare evidenza dell’offerta pervenuta e a consentire la presentazione di eventuali ulteriori proposte migliorative, che la proprietà valuterà sulla base di criteri di congruità economica e tenendo conto del vincolo culturale che riguarda l’appartamento di via delle Carrozze in quanto bene di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Invimit fa sapere inoltre che, allo stato attuale l'appartamento di via delle Carrozze è occupato abusivamente e le unità residenziali di via Clementina sono occupate in indennità di occupazione.
