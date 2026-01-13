Milano 13:49
Finanza
Illva Saronno, acquista il 100% di Delite e rafforza la rete distributiva di Disaronno Ingredients
(Teleborsa) - Illva Saronno Holding, multinazionale italiana dalla forte diversificazione strategica di business e leader nel mondo degli alcolici grazie principalmente a Disaronno, prosegue la sua strategia di ampliamento con l'acquisizione, da parte della controllata Disaronno Ingredients, del 100% di Delite, distributore emiliano specializzato in ingredienti per il settore gelateria e pasticceria.

Un rafforzamento strategico per la piattaforma di distribuzione di Disaronno Ingredients - divisione di Illva Saronno Holding dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione di ingredienti premium per gelateria, pasticceria e bakery.

Delite, attiva dal 2007, offre un’ampia gamma di semilavorati per gelateria e pasticceria, oltre a soluzioni per attrezzature e arredamenti.
