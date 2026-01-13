Illva Saronno, acquista il 100% di Delite e rafforza la rete distributiva di Disaronno Ingredients

(Teleborsa) - Illva Saronno Holding
, multinazionale italiana dalla forte diversificazione strategica di business e leader nel mondo degli alcolici grazie principalmente a Disaronno, prosegue la sua strategia di ampliamento con l'acquisizione
, da parte della controllata Disaronno Ingredients, del 100% di Delite
, distributore emiliano specializzato in ingredienti per il settore gelateria e pasticceria.
Un rafforzamento strategico per la piattaforma di distribuzione di Disaronno Ingredients - divisione di Illva Saronno Holding dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione di ingredienti premium per gelateria, pasticceria e bakery.
Delite, attiva dal 2007, offre un’ampia gamma di semilavorati per gelateria e pasticceria
, oltre a soluzioni per attrezzature e arredamenti
.