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Piazza Affari: rosso per LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per LU-VE Group
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che tratta con una perdita del 2,09%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LU-VE Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di LU-VE Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 37,72 Euro. Supporto visto a quota 37,17. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 38,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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