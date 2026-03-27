Piazza Affari: rosso per LU-VE Group

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che tratta con una perdita del 2,09%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LU-VE Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di LU-VE Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 37,72 Euro. Supporto visto a quota 37,17. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 38,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```